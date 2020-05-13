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Под угрозой оказалась вакцинация детей

Вакцинация детей оказалась под угрозой. Причиной этого стала пандемия коронавируса, которая во многих странах серьезно препятствует медицинской помощи, включая обычные процедуры.

 

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба WHO

По его словам, программа вакцинации детей младше года в 68 странах серьезно затруднена, что является риском для 80 млн детей во всем мире.

"Дело в том, что десятки миллионов детей, как в богатых, так и бедных странах, рискуют заразиться дифтерией, корью и пневмонией, которые могут быть смертельно опасными", - заявил Гебреисус.

Он призвал к эффективной борьбе с дезинформацией относительно прививок, которая охватывает мир. По его словам, "псевдонаука во всем мире подрывает усилия здравоохранения, которое спасает миллионы людей".

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Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, Вакцинация, Детей, 7dniv, 7dnivinfo  
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