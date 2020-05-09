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События Сегодня, 10:5530
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 20986 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 24 мая в Украине 20986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев.

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 889 случаев;
Волынская область - 771 случай;
Днепропетровская область - 869 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 626 случаев;
Закарпатская область - 1061 случай;
Запорожская область - 410 случаев;
Ивано-Франковская область - 1277 случаев;
Кировоградская область - 473 случая;
Киев - 2623 случая;
Киевская область - 1419 случаев;
Львовская область - 1333 случая;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 827 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1417 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1115 случаев;
Харьковская область - 910 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 346 случаев;
Черновицкая область - 3028 случаев;
Черкасская область - 388 случаев;
Черниговская область - 129 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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