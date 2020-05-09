Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.05 (состоянием на 09:00)

Сегодня, технологии модульного строительства жилых домов становятся такими же востребованными технологиями, как и традиционные. Еще десять лет назад модульные конструкции использовались лишь в качестве подсобных помещений, а сегодня, благодаря применению уникальных технологий и эксклюзивному

93