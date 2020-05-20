После карантина открывают музеи Ватикана

Музеи Ватикана вновь откроются с 1 июня. Таким образом карантин из-за коронавируса, который истощила казну Святого Престола, подходит к концу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В музеях хранятся некоторые из величайших шедевров эпохи Возрождения, а также древнеримские и египетские артефакты. Их можно будет увидеть с начала июня, однако только путем онлайн-бронирования для контроля количества людей.

Посетителям будут проверять свою температуру. Также они должны будут носить маски и пользоваться дезинфицирующим средством для рук. Персонал будет носить маски и перчатки, а медицинские работники будут постоянно дежурить.

Аналогичные условия будут применяться к посетителям папской дачи в Кастель-Гандольфо к югу от Рима.