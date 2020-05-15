Лазерное оружие против беспилотников испытали ВМС США

Американские военные провели в Тихом океане испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.

Об этом сообщило командование американского Тихоокеанского флота.

Система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator) была размещена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, дислоцировавшегося неподалеку от военной базы Перл-Харбор.

В ходе тестов, состоявшихся 16 мая, установка успешно вывела из строя беспилотник.

Командир корабля Керри Сандерс отметил, что установка "проложит путь для будущих систем вооружения".