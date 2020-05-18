Версию самоубийства Давыденко отвергают в депутатской группе "Доверие"

Народный депутат от группы "Доверие" в Верховной раде Сергей Шахов заявил, что не верит в самоубийство его коллеги Валерия Давыденко. Он считает, что нардепа убили.

Об этом депутат заявил в комментарии hromadske.

Шахов рассказал, что последний раз видел Давыденко в парламенте, однако не говорил с ним лично.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование", - отметил нардеп.

Валерий Давиденко был членом депутатской группы "Доверие". Прошел в Верховную раду в 2014 году, одержав победу в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно выиграл выборы по округу.