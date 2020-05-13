 

После завершения карантина маски и социальное дистанцирование не исчезнут - Минздрав

События Сегодня, 13:5045
После завершения карантина маски и социальное дистанцирование не исчезнут - Минздрав

В Минстерство здравоохранения считают, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни украинцев даже после окончания карантина. В частности, останутся средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.

 

Об этом во время брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

По его словам, Украина выбрала стратегию адаптивного карантина, то есть стратегию сдерживания эпидемии.

"У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 случаев ежедневно", - отметил Степанов.

Он отметил, что Минздрав не может гарантировать исчезновения средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятие всех ограничений даже после пятого этапа смягчения карантина в Украине.

"Мы бы очень хотели, чтобы оно (число заболеваний - ред.) начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения. Но жизнь такова, я думаю, что мы все равно будем длительное время пользоваться элементарными средствами индивидуальной защиты, социальной дистанцией", - добавил Степанов.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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