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События Сегодня, 15:5745
Из-за массовых акций полиция усилила меры безопасности в центре Киева

В воскресенье, 24 мая, полиция усилила меры безопасности в центре Киева. В городе сегодня запланированы массовые акции.

 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел

Как отмечается, несколько подразделений силовиков заступили на усиленное дежурство.

"Сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Обращаемся к организаторам и участникам с просьбой соблюдать карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении.

Отметим, в Киеве и других городах Украины сегодня запланирована акция под названием "Стоп реванш". Участники митинга намерены выразить протест против политики главы государства Владимира Зеленского, который в эти дни отмечает первую годовщину пребывания на должности президента.

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