На карантин закрыли cело в Закарпатской области

В Закарпатской области на карантин закрыли село Ворочево в Перечинском районе. В почти 30 жителей села подтвердили заболевание коронавирусом.

Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Так, на сегодняшнем заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации приняли решение об установлении карантинной зоны и обустройстве контрольно-пропускного пункта на въезде и выезде из села Ворочево.

Передвигаться позволят лишь работникам учреждений здравоохранения, государственных учреждений, организаций и других объектов критической инфраструктуры.

По данным ОГА, коронавирус подтвердили у 28 жителей села.