Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 25.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 21245 случаев коронавирусной болезни COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 892 случая;
Волынская область - 783 случая;
Днепропетровская область - 875 случаев;
Донецкая область - 148 случаев;
Житомирская область - 641 случай;
Закарпатская область - 1082 случая;
Запорожская область - 415 случаев;
Ивано-Франковская область - 1281 случай;
Кировоградская область - 478 случаев;
Киев - 2652 случая;
Киевская область - 1437 случаев;
Львовская область - 1360 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 832 случая;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1434 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1121 случай;
Харьковская область - 912 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 364 случая;
Черновицкая область - 3083 случая;
Черкасская область - 391 случай;
Черниговская область - 131 случай.