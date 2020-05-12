 

Тайвань пообещал необходимую помощь народу - протесты в Гонконге

События Сегодня, 10:0838
Тайвань пообещал необходимую помощь народу - протесты в Гонконге

Тайвань обещает предоставить народу Гонконга "необходимую помощь" во время протестов из-за предложенного Китаем закона о нацбезопасности. Документ запрещает протесты и антиправительственные призывы.

 

Об этом сообщила президент Тайваня Цай Инвэнь, пишет Reuters

Предложение о помощи народу Гонконга президент Тайваня опубликовала после того, как полиция Китая разогнала водометами и слезоточивым газом недавний митинг в Гонконге.

Позднее в воскресенье, 24 мая, на своей странице в Facebook Цай сказала, что предлагаемый закон о нацбезопасности представляет собой серьезную угрозу свободе Гонконга и независимости судебной власти. Она сказала, что пули и репрессии - это не способ удовлетворить чаяния народа Гонконга на свободу и демократию.

"Перед лицом меняющейся ситуации международное сообщество активно протянуло руку помощи народу Гонконга. Тайвань будет еще более активно предоставлять народу Гонконга необходимую помощь", - написала она.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что закон о национальной безопасности в Гонконге "должен вступить в силу немедленно". По его словам, необходимость закона показали многомесячные акции протеста в Гонконге в 2019 году, которые, как считают в Пекине, "серьезно угрожали национальной безопасности Китая".

Протесты в Гонконге начались после того, как Китай принял закон об экстрадиции, который, по мнению Гонконга, нарушал правила автономии этого особого региона. Пандемия коронавируса приостановила протесты. Однако в это время Китай разрабатывал законопроект, который бы позволил разгонять протесты, ссылаясь на "угрозу нацбезопасности".

На фоне этих протестов Тайвань стал убежищем для растущего числа митингующих Гонконга. На територии Тайваня не действует принятый КНР закон об экстрадиции. Китай в свою очередь обвиняет сторонников независимости Тайваня в сговоре с протестующими.

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