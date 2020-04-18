 

Гороскоп на сегодня (25.05.20)

События Сегодня, 11:0629
Гороскоп на сегодня (25.05.20)

Овен

На данный период лучше всего планировать дела, которые вызывают у вас явный интерес и желание добиться успеха. В противном случае вы будете без лишних эмоций выполнять работу и не получать от этого никакого удовольствия. Хотя успехи в личной жизни могут добавить вам настроения и повысить работоспособность.

 

Телец

Если что-то в профессиональной деятельности вас не устраивает, то данный день - не самое удачное время для того, чтобы все поменять. Перед тем как что-либо предпринимать, следует обдумать свои действия, а возможно, посоветоваться с людьми, которые могут оказаться полезными как словом, так и делом.

 

Близнецы

В этот день вы можете себя чувствовать несколько разбитыми, из-за этого снизится ваша работоспособность. Хотя данное время благоприятно для начала новых дел, а также деловых контактов. Поэтому есть смысл себя пересилить и заняться тем, что представляется действительно важным. Зато в отношениях с любимым человеком никакие неприятности вам не грозят.

 

Рак

Успех в этот день будет сопутствовать вам практически во всех начинаниях. Однако не позволяйте себе срывать свое плохое настроение на окружающих. Этим вы можете оттолкнуть от себя людей и вызвать их нежелание идти вам навстречу. Постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводить начатое дело до конца.

 

Лев

Постарайтесь распланировать день таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий, которые вызывают у вас негативные эмоции. Любые возникающие вопросы решайте миром, а не на повышенных тонах. Для новых знакомств и увлечений сейчас не самое удачное время.

 

Дева

Вы будете обладать большой силой и при желании сможете свернуть любые горы. Вопрос только в том, чтобы свою силу применить по назначению и получить максимальный результат. А для этого придется приложить немало ума, проявить хитрость и изворотливость. Если у вас возникнут интересные идеи, то не спешите ими делиться с окружающими.

 

Весы

Этот день пройдет без особых эмоциональных всплесков, если, конечно, вы не создадите их искусственно. Но хоть на работе и настанет некоторое затишье, все же расслабляться не стоит. В скором времени на вас может обрушиться шквал дел, поэтому сейчас лучше всего расквитаться с делами, которые имеются в «долгом ящике».

 

Скорпион

Про этот день нельзя сказать ничего плохого. Во многих областях вашей деятельности будет гореть зеленый свет, вы останетесь довольными собой и результатами своего труда. В личном плане - никаких разочарований, вы будете чувствовать твердую почву под ногами.

 

Стрелец

Будьте готовы к трудностям, которые могут возникнуть на вашем профессиональном пути. Не рассчитывайте на то, что кто-нибудь вам поможет. Наоборот, те, кто с вами работают, могут стать путами, связывающими вас по рукам и ногам. Но это не значит, что нужно отказаться от борьбы. В любви сейчас избегайте проявлений ревности.

 

Козерог

Сейчас вы будете полны энтузиазма и стремления достичь вершин. Единственным препятствием на вашем пути могут оказаться палки в колесах, вставляемые начальством. Постарайтесь не обращать внимания, ищите выход из создавшегося положения. У вас это должно получиться.

 

Водолей

День достаточно спокойный. Занимайтесь тем что у вас хорошо получается. Хороший период для обсуждения долгосрочных планов, серьезных разговоров о будущем. Сейчас стоит вспомнить о старых связях. Они могут оказаться полезными для продвижения по карьерной лестнице. Но напоминать о себе нужно тактично.

 

Рыбы

День пролетит в повседневных хлопотах. Постарайтесь сделать свой рабочий график более плотным, так как в скором времени у вас до многого, особенно оставленного на потом, просто руки не дойдут. Также сейчас удачное время для создания или укрепления любовных отношений. Подарите близкому человеку свою заботу, и он обязательно ответит вам тем же.

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