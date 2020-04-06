 

Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование

События Сегодня, 20:4833
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование

За изнасилование женщины в Киевской области задержаны полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима. Один из них является начальником сектора криминальной полиции, второй - оперуполномоченным.

 

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев Оперативный". 

Сообщается, что за изнасилование женщины в Кагарлыцком райотделе были задержаны начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и оперуполномоченный Сергей Сулима.

Отметим, пострадавшая женщина 1994 года рождения заявила на них, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции после проверки подтвердил их причастность к избиению и изнасилованию. Полицейские доставили ее в отделение полиции якобы из-за кражи, после чего совершили преступление.

Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование

 

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Теги: news, новости, Украина, Полиция, Изнасилование, 7dniv, 7dnivinfo  
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