Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске

В Славянске Донецкой области проводят следственный эксперимент по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Ожидается, что полученные сведения могут быть использованы итальянским судом в ходе рассмотрения апелляции на приговор.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыла в Славянск для следственного эксперимента. Следствие изучает обстоятельства гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года.

"Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события", - говорится в сообщении.

МВД рассчитывает, что следствие получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием при рассмотрении апелляционных жалоб на приговор Маркиву.









