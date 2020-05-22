 

Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета

События Вчера, 23:1633
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Суд продлил его арест еще на два месяца.

 

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина

Так, Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля.

Отметим, что 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шеремет, Антоненко, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Дело Шеремета к суду готовит Нацполиция, защите открыли доступ к материалам
Дело Шеремета к суду готовит Нацполиция, защите открыли доступ к материалам
22-мая-2020, 20:45
На сделку со следствием пошел подозреваемый в убийстве Гандзюк - заявило ГПУ
На сделку со следствием пошел подозреваемый в убийстве Гандзюк - заявило ГПУ
27-апр-2020, 22:16
У Кузьменко проводят массовые обыски - дело Шеремета
У Кузьменко проводят массовые обыски - дело Шеремета
23-апр-2020, 10:50
Татьяне Чорновил суд избрал меру пресечения
Татьяне Чорновил суд избрал меру пресечения
16-апр-2020, 20:09
До июня продлили сроки расследования по делу убийства Шеремета
До июня продлили сроки расследования по делу убийства Шеремета
31-мар-2020, 10:17

Последние новости

00:11
События
В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
Вчера, 2020-05-25
23:16
События
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
23:13
Политика
Сроки введения накопительной пенсии спрогнозировал Шмыгаль
21:30
События
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
20:48
События
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование
17:13
Политика
Создать трехмесячный запас средств для борьбы с коронавирусом поручил Шмыгаль
16:57
События
Арест без залога для полицейских за изнасилование женщины будет просить ГБР
16:43
Политика
Реального числа заболевших коронавирусом в Украине не знают
15:41
Экономика
Взысканных судом в пользу Суркисов 400 млн грн намерен вернуть ПриватБанк
14:14
Политика
Стратегию безопасной образовательной среды в школах утвердил Президент
13:47
События
Из карантина вышла Киево-Печерская лавра
11:06
События
Гороскоп на сегодня (25.05.20)
10:46
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 25 Мая
10:31
Политика
Реакцию Китая на коронавирус советник Трампа по безопасности сравнил с Чернобылем
10:08
События
Тайвань пообещал необходимую помощь народу - протесты в Гонконге
10:07
События
Метрополитен заработал в Киеве
10:03
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 25.05 (состоянием на 09:00)
08:00
Политика
Дефолт в девятый раз объявила Аргентина
07:00
Политика
Выдачу рабочих виз украинцам возобновила Чехия
06:00
Политика
В случае ограничения автономии Гонконга санкциями США пригрозили Китаю

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.05 (состоянием на 09:00)2251
Возбудить дело против руководителей ОПЗЖ, Билецкий призвал СБУ803
Какие сегодня праздники, события - 23 Мая243
Спортсменка из Одессы загнала под плинтус Янину Соколову, провоцирующую Усика234
В Киеве забросали петардами и дымовыми шашками офис Медведчука184
К офису Зеленского двинулись участники митинга на Майдане184
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.05 (состоянием на 09:00)179

Досуг

Выбираем качественный журнальный стол
Выбираем качественный журнальный стол
Журнальные столики – обязательный атрибут гостиной комнаты, и не только. Сейчас модно ставить их как на открытых пространствах, так, например, в офисе, дополняя их креслами или компактным диванчиком.
Вчера, 22:4837
Почему стоит купить угловой диван
Почему стоит купить угловой диван
Диван — пожалуй, тот предмет мебели, без которого сегодня не обойдется ни одно жилое помещение. Он используется для того, чтобы отдохнуть самому или принять гостей. Часто именно на нем удобно сидеть и смотреть свои любимые фильмы и сериалы.
Вчера, 16:4668
The Neighbourhood соберут Дворец Спорта в Киеве
The Neighbourhood соберут Дворец Спорта в Киеве
Многие слышали фразу: делить все на черное и белое. А многие на этом построили свою жизнь. Но если и жить в стиле черно-белого кино, то только под песни The Neighborhood. Этим ребятам такая гамма пришлась по душе и их ч/б стилистика клипов смотрится очень даже гармонично.
Вчера, 16:4464
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
На сегодняшний день обеспечение комфортного проживания за городом в собственном частном доме — не проблема. Большинство жильцов загородных домов уже давно пользуются всеми доступными и современными удобствами: канализационной системой, системой отопления, горячим и холодным водоснабжением.
Вчера, 10:3382
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe – отличное решение для того, чтобы сделать дом функциональным. Комфортная и стильная ванная, созданная с использованием современной сантехники – то что нужно для успешного начала дня и приятного его завершения.
24-мая-2020, 13:2797
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Кондиционер – очень полезная и нужная вещь, особенно – в жаркие летние дни. Климатическое устройство позволяет за считанные минуты обеспечить и поддерживать оптимальный микроклимат для комфортного пребывания в помещении.
24-мая-2020, 11:33114

События

В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
Обыски проходят в служебных кабинетах заместителя городского главы и директора Департамента инфраструктуры
Сегодня, 00:116
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля
Вчера, 23:1634
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
Выводы экспертов намерены использовать при обжаловании приговора
Вчера, 21:3053
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование
Сотрудники Кагарлыцкого райотдела задержаны за изнасилование
Вчера, 20:4849
Арест без залога для полицейских за изнасилование женщины будет просить ГБР
Арест без залога для полицейских за изнасилование женщины будет просить ГБР
Во время допроса один из полицейских стрелял из табельного оружия над головой свидетеля
Вчера, 16:5777
Из карантина вышла Киево-Печерская лавра
Из карантина вышла Киево-Печерская лавра
Проведение богослужений будет проходить в рамках адаптивного карантина
Вчера, 13:4776
7 Днів