Нацсовет заявил что языковые квоты телеканалы соблюдают минимально

В понедельник, 25 мая, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал письмо телевещателям с просьбой объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства. В ведомстве видят потенциальный риск нарушения действующих норм.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, с просьбой объяснить редакционную политику касательно обязательной доли звучания украинского языка в эфире.

"Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении", - говорится в сообщении.

В регуляторе видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".