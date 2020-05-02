 

Разрыв между богатыми и бедными увеличит Пандемия коронавируса

События Сегодня, 06:0017
Разрыв между богатыми и бедными увеличит Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире. При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.

 

Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда. 

В МВФ отметили, что крупные эпидемии, в том числе пандемия коронавируса, увеличили разрыв между богатыми и бедными. И если люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством, то граждане с базовым образованием столкнулись с трудностями при поиске работы.

Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность основываясь на пяти основных событиях за последние 20 лет - вспышках SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) и Zika (2016). Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще на протяжение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.

Так называемый коэффициент Джини - широко используемая мера неравенства - постоянно увеличивался после этих событий. Оценка основана на чистых доходах, то есть рыночных доходах после уплаты налогов и трансфертов.

"Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемий. Через пять лет чистая Джини выросла почти на 1,5%", - отметили в МВФ.

Специалисты Фонда подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочного ущерба касательно средств для существованию наименее обеспеченных слоев населения.

"Без энергичных и целенаправленных попыток мы, скорее всего, снова увидим рост неравенства, которое уже было "одной из самых сложных и неприятных проблем мировой экономики", - цитируют авторы слова управляющего директора МВФ.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кризис, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Почти тысячу больных коронавирусом за сутки выявили в Беларуси
Почти тысячу больных коронавирусом за сутки выявили в Беларуси
2-мая-2020, 15:52
Ученые заявили что пандемия коронавируса может продлится два года
Ученые заявили что пандемия коронавируса может продлится два года
1-мая-2020, 14:20
Более 55 тыс. человек в США умерли от коронавируса
Более 55 тыс. человек в США умерли от коронавируса
27-апр-2020, 10:12
Мы все еще в начале пандемии коронавируса - заявила Меркель
Мы все еще в начале пандемии коронавируса - заявила Меркель
23-апр-2020, 13:52
Расследованию причин авиакатастрофы в Иране, пандемия не помешает
Расследованию причин авиакатастрофы в Иране, пандемия не помешает
17-апр-2020, 11:35

Последние новости

06:00
События
Разрыв между богатыми и бедными увеличит Пандемия коронавируса
05:00
События
Нацсовет заявил что языковые квоты телеканалы соблюдают минимально
03:00
Политика
Четыре страны не экономить на преодолении кризиса призвали в Европарламенте
01:00
События
Черногория открывает границы но не для всех
00:11
События
В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
Вчера, 2020-05-25
23:16
События
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
23:13
Политика
Сроки введения накопительной пенсии спрогнозировал Шмыгаль
21:30
События
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
20:48
События
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование
17:13
Политика
Создать трехмесячный запас средств для борьбы с коронавирусом поручил Шмыгаль
16:57
События
Арест без залога для полицейских за изнасилование женщины будет просить ГБР
16:43
Политика
Реального числа заболевших коронавирусом в Украине не знают
15:41
Экономика
Взысканных судом в пользу Суркисов 400 млн грн намерен вернуть ПриватБанк
14:14
Политика
Стратегию безопасной образовательной среды в школах утвердил Президент
13:47
События
Из карантина вышла Киево-Печерская лавра
11:06
События
Гороскоп на сегодня (25.05.20)
10:46
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 25 Мая
10:31
Политика
Реакцию Китая на коронавирус советник Трампа по безопасности сравнил с Чернобылем
10:08
События
Тайвань пообещал необходимую помощь народу - протесты в Гонконге
10:07
События
Метрополитен заработал в Киеве

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.05 (состоянием на 09:00)2345
Возбудить дело против руководителей ОПЗЖ, Билецкий призвал СБУ813
Какие сегодня праздники, события - 23 Мая251
Спортсменка из Одессы загнала под плинтус Янину Соколову, провоцирующую Усика238
К офису Зеленского двинулись участники митинга на Майдане197
В Киеве забросали петардами и дымовыми шашками офис Медведчука193
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.05 (состоянием на 09:00)183

Досуг

Выбираем качественный журнальный стол
Выбираем качественный журнальный стол
Журнальные столики – обязательный атрибут гостиной комнаты, и не только. Сейчас модно ставить их как на открытых пространствах, так, например, в офисе, дополняя их креслами или компактным диванчиком.
Вчера, 22:4858
Почему стоит купить угловой диван
Почему стоит купить угловой диван
Диван — пожалуй, тот предмет мебели, без которого сегодня не обойдется ни одно жилое помещение. Он используется для того, чтобы отдохнуть самому или принять гостей. Часто именно на нем удобно сидеть и смотреть свои любимые фильмы и сериалы.
Вчера, 16:4686
The Neighbourhood соберут Дворец Спорта в Киеве
The Neighbourhood соберут Дворец Спорта в Киеве
Многие слышали фразу: делить все на черное и белое. А многие на этом построили свою жизнь. Но если и жить в стиле черно-белого кино, то только под песни The Neighborhood. Этим ребятам такая гамма пришлась по душе и их ч/б стилистика клипов смотрится очень даже гармонично.
Вчера, 16:4481
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
На сегодняшний день обеспечение комфортного проживания за городом в собственном частном доме — не проблема. Большинство жильцов загородных домов уже давно пользуются всеми доступными и современными удобствами: канализационной системой, системой отопления, горячим и холодным водоснабжением.
Вчера, 10:3384
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe – отличное решение для того, чтобы сделать дом функциональным. Комфортная и стильная ванная, созданная с использованием современной сантехники – то что нужно для успешного начала дня и приятного его завершения.
24-мая-2020, 13:27104
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Кондиционер – очень полезная и нужная вещь, особенно – в жаркие летние дни. Климатическое устройство позволяет за считанные минуты обеспечить и поддерживать оптимальный микроклимат для комфортного пребывания в помещении.
24-мая-2020, 11:33119

События

Разрыв между богатыми и бедными увеличит Пандемия коронавируса
Разрыв между богатыми и бедными увеличит Пандемия коронавируса
Неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств
Сегодня, 06:0022
Нацсовет заявил что языковые квоты телеканалы соблюдают минимально
Нацсовет заявил что языковые квоты телеканалы соблюдают минимально
В регуляторе видят потенциальный риск нарушения действующих норм
Сегодня, 05:0038
Черногория открывает границы но не для всех
Черногория открывает границы но не для всех
Посетить Черногорию смогут жители стран с низким уровнем заражения коронавирусом
Сегодня, 01:0063
В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
Обыски проходят в служебных кабинетах заместителя городского главы и директора Департамента инфраструктуры
Сегодня, 00:1162
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля
Вчера, 23:1661
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
Выводы экспертов намерены использовать при обжаловании приговора
Вчера, 21:3071
7 Днів