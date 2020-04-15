Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.05 (состоянием на 09:00)

Многие слышали фразу: делить все на черное и белое. А многие на этом построили свою жизнь. Но если и жить в стиле черно-белого кино, то только под песни The Neighborhood. Этим ребятам такая гамма пришлась по душе и их ч/б стилистика клипов смотрится очень даже гармонично.

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