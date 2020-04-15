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Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 21584 случая коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 910 случаев;
Волынская область - 805 случаев;
Днепропетровская область - 895 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 647 случаев;
Закарпатская область - 1092 случая;
Запорожская область - 416 случаев;
Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
Кировоградская область - 482 случая;
Киев - 2710 случаев;
Киевская область - 1458 случаев;
Львовская область - 1405 случаев;
Луганская область - 44 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 842 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ровенская область - 1475 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1124 случая;
Харьковская область - 930 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 370 случаев;
Черновицкая область - 3101 случай;
Черкасская область - 392 случая;
Черниговская область - 134 случая.

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Теги: news, Новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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