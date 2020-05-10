 

Условия при которых удастся избежать второй волны коронавируса назвали в Минздраве

События Сегодня, 10:1946
Условия при которых удастся избежать второй волны коронавируса назвали в Минздраве

В случае массовой вакцинации населения или утраты вирусом силы Украина сможет избежать второй волны коронавируса. Если ни одно из этих обстоятельств не проявится, то коронавирус продолжит циркулировать в мире.

 

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Украина 24"

По его словам, существуют главные условия: во время циркуляции инфекция потеряет свою агрессивность, не будет вызвать заболевания у человека и пойдет на спад или разработают вакцину и будут массовые прививки. В противном случае - вирус и дальше будет распространяться по миру.

"Эпидемическая ситуация не позволяет сегодня отказаться от карантина, поэтому разработан поэтапный план выхода... Главная задача - соблюдать противоэпидемические требования. Если мы будем придерживаться этих требований, мы выработаем стратегию, которая может быть применена в случае наступления второй волны, которая всеми экспертами прогнозируется", - заявил он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Минздрав, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

В Украине масочный режим может завершиться до конца лета - условие назвали в Минздраве
В Украине масочный режим может завершиться до конца лета - условие назвали в Минздраве
10-мая-2020, 15:41
Пика коронавируса не будет: в Минздраве назвали условие
Пика коронавируса не будет: в Минздраве назвали условие
30-апр-2020, 10:58
Пик коронавируса через неделю не исключают в Минздраве
Пик коронавируса через неделю не исключают в Минздраве
28-апр-2020, 11:28
Если число инфицированных продолжит расти, карантин не отменят
Если число инфицированных продолжит расти, карантин не отменят
17-апр-2020, 17:54
При заболеваемости COVID-19 в 10% Минздрав допускает коллапс в Украине
При заболеваемости COVID-19 в 10% Минздрав допускает коллапс в Украине
12-апр-2020, 15:31

Последние новости

11:11
События
Арест Кузьменко продлил суд - дело Шеремета
10:33
Политика
Сколько больниц в Украине недополучили финансирование рассказал Степанов
10:31
События
Изнасилование полицейскими в Киевской области в МВД назвали недопустимым
10:23
Политика
Из-за событий в Кагарлыке в МВД оценили возможность отставки Авакова
10:21
События
Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили в Украине
10:19
События
Условия при которых удастся избежать второй волны коронавируса назвали в Минздраве
10:14
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (26.05.20)
10:10
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 26 Мая
09:53
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.05 (состоянием на 09:00)
08:00
Политика
Впервые за два месяца Байден появился на публике
06:00
События
Разрыв между богатыми и бедными увеличит Пандемия коронавируса
05:00
События
Нацсовет заявил что языковые квоты телеканалы соблюдают минимально
03:00
Политика
Четыре страны не экономить на преодолении кризиса призвали в Европарламенте
01:00
События
Черногория открывает границы но не для всех
00:11
События
В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
Вчера, 2020-05-25
23:16
События
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
23:13
Политика
Сроки введения накопительной пенсии спрогнозировал Шмыгаль
21:30
События
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
20:48
События
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование
17:13
Политика
Создать трехмесячный запас средств для борьбы с коронавирусом поручил Шмыгаль

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.05 (состоянием на 09:00)2396
Возбудить дело против руководителей ОПЗЖ, Билецкий призвал СБУ824
К офису Зеленского двинулись участники митинга на Майдане244
В Киеве забросали петардами и дымовыми шашками офис Медведчука200
Объяснить поездку Яценюка с членами правительства просят в "Слуге народа"180
Ветерана АТО под Киевом застрелил подросток177
Решение по ослаблению карантина в Киеве изменили в Минздраве167

Досуг

Выбираем качественный журнальный стол
Выбираем качественный журнальный стол
Журнальные столики – обязательный атрибут гостиной комнаты, и не только. Сейчас модно ставить их как на открытых пространствах, так, например, в офисе, дополняя их креслами или компактным диванчиком.
Вчера, 22:4881
Почему стоит купить угловой диван
Почему стоит купить угловой диван
Диван — пожалуй, тот предмет мебели, без которого сегодня не обойдется ни одно жилое помещение. Он используется для того, чтобы отдохнуть самому или принять гостей. Часто именно на нем удобно сидеть и смотреть свои любимые фильмы и сериалы.
Вчера, 16:4696
The Neighbourhood соберут Дворец Спорта в Киеве
The Neighbourhood соберут Дворец Спорта в Киеве
Многие слышали фразу: делить все на черное и белое. А многие на этом построили свою жизнь. Но если и жить в стиле черно-белого кино, то только под песни The Neighborhood. Этим ребятам такая гамма пришлась по душе и их ч/б стилистика клипов смотрится очень даже гармонично.
Вчера, 16:4495
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
На сегодняшний день обеспечение комфортного проживания за городом в собственном частном доме — не проблема. Большинство жильцов загородных домов уже давно пользуются всеми доступными и современными удобствами: канализационной системой, системой отопления, горячим и холодным водоснабжением.
Вчера, 10:3385
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe – отличное решение для того, чтобы сделать дом функциональным. Комфортная и стильная ванная, созданная с использованием современной сантехники – то что нужно для успешного начала дня и приятного его завершения.
24-мая-2020, 13:27115
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Кондиционер – очень полезная и нужная вещь, особенно – в жаркие летние дни. Климатическое устройство позволяет за считанные минуты обеспечить и поддерживать оптимальный микроклимат для комфортного пребывания в помещении.
24-мая-2020, 11:33120

События

Арест Кузьменко продлил суд - дело Шеремета
Арест Кузьменко продлил суд - дело Шеремета
Суд продлил ее арест еще на два месяца
Сегодня, 11:1131
Изнасилование полицейскими в Киевской области в МВД назвали недопустимым
Изнасилование полицейскими в Киевской области в МВД назвали недопустимым
Уже экс-полицейских ждет долгое тюремное заключение
Сегодня, 10:3140
Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили в Украине
Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили в Украине
Угрозу прогнозируют в большинстве восточных районов Украины
Сегодня, 10:2152
Условия при которых удастся избежать второй волны коронавируса назвали в Минздраве
Условия при которых удастся избежать второй волны коронавируса назвали в Минздраве
В противном случае - вирус и дальше будет распространяться по миру
Сегодня, 10:1950
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.05 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.05 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 26 мая в Украине 20986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:5371
Разрыв между богатыми и бедными увеличит Пандемия коронавируса
Разрыв между богатыми и бедными увеличит Пандемия коронавируса
Неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств
Сегодня, 06:0054
7 Днів