Изнасилование полицейскими в Киевской области в МВД назвали недопустимым

В Министерстве внутренних дел (МВД) назвали изнасилование полицейскими женщины в Киевской области ужасным и недопустимым. Уже экс-полицейских ждет долгое тюремное заключение.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко об этом заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

Геращенко отметил, что оба полицейских были задержаны службой внутренней безопасности полиции, а их статья - превышение служебного положения и и пытки, что предусматривает до 12 лет пребывания за решеткой.

"Вероятно, у некоторых людей что-то переключается в голове, а потому они вытворяют такие ужасные преступления. За это надо будет отвечать многолетним сидением в колонии, СИЗО", - заявил Геращенко.

Как он рассказал, события в Кагарлыке кое-кто проводит параллели с Врадеевкою, когда полицейские избили и изнасиловали женщину. Он считает, что "там это пытались скрыть, а сегодня никто такие вещи не скрывает".

"К сожалению, в семье не без уродов. В полиции работает около 130 тыс. человек, и не все из них отвечают высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет полиции", - добавил он.