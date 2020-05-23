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События Сегодня, 12:3536
Еще одной области ослабить карантин разрешил Минздрав

Ослабление карантина может начаться еще и в Днепропетровской области. По состоянию на 26 мая она соответствует всем критериям для второго этапа ослабления.

 

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здоровья Украины

Согласно данным Минздрава, Днепропетровская область теперь соответствует всем критериям для второго этапа ослабления карантина. В частности, регион подтянул до необходимого уровня охват тестирования на коронавирус.

В то же время еще семь областей Украины не готовы ко второму этапу: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

Минздрав отмечает, что Волынская, Донецкая, Ровенская области не соответсвуют критерию инцидентности, а Донецкая и Луганская - охвату тестирования.

При этом Львовская и Черновицкая области не соответствуют сразу нескольким критериям. Во Львовской инцидентность выше нормы при недостатке тестирования, в Черновицкой - тоже инцидентность выше нормы при переполненных больницах.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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