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Возобновил работу сервис покупки железнодорожных билетов

На сайте "Укрзализныци" возобновил работу сервис покупки железнодорожных билетов. Ранее сервис был недоступен.

 

Билеты можно заказать онлайн на сайте УЗ, передает РБК-Украина

Отметим, меньше часа назад министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о начале продаж ж/д билетов. При этом на сайте УЗ отсутствовала такая возможность. При попытке зайти на сервис сообщалось о проведении технических работ, в частности, обновлении программного обеспечения.

В "Укрзализныце" сообщили, что сейчас купить билеты можно только в веб-версии сервиса. Мобильное приложение пока работать не будет.

Изначально в "Укрзализныце" заявляли, что первыми запустят поезда "Интерсити" и "Ночной экспресс" (всего 42 пары). Однако на пути выпускают лишь 5 таких поездов, следующих из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог. Почему не открыты остальные направления, в частности, во Львов или Днепр, неизвестно. Вероятно, это связано с эпидситуацией в регионах.

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Теги: news, новости, Украина, Укрзализныця, 7dniv, 7dnivinfo  
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