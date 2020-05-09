Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.05 (состоянием на 09:00)

Диван — пожалуй, тот предмет мебели, без которого сегодня не обойдется ни одно жилое помещение. Он используется для того, чтобы отдохнуть самому или принять гостей. Часто именно на нем удобно сидеть и смотреть свои любимые фильмы и сериалы.

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