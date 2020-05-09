Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 21905 случаев коронавирусной болезни COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 321 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 932 случая;
Волынская область - 814 случаев;
Днепропетровская область - 905 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 660 случаев;
Закарпатская область - 1104 случая;
Запорожская область - 420 случаев;
Ивано-Франковская область - 1327 случаев;
Кировоградская область - 489 случаев;
Киев - 2739 случаев;
Киевская область - 1474 случая;
Львовская область - 1443 случая;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 853 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ровенская область - 1514 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1126 случаев;
Харьковская область - 959 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 381 случай;
Черновицкая область - 3144 случая;
Черкасская область - 393 случая;
Черниговская область - 137 случаев.