Ядерное испытание за несколько месяцев могут подготовить США

В США смогут провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев. Первый заместитель помощника главы Пентагона Дрю Уолтер объяснил, что для этого нужен только соответствующий приказ от президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Defense News.

Как сообщил Дрю Уолтер, испытания могут состоятся относительно быстро, их проведение возможно в течение месяцев, если будет указание президента. Также он добавил, что в штате Невада есть место, где можно провести подземные ядерные испытания.

Ранее стало известно, что данный вопрос поднимался 15 мая на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности.