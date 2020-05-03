Киллеры-иностранцы, расстрелявшие черногорца-наркобарона в центре Киева были задержаны

Преступники, которые вчера стреляли в гражданина Черногории в центре Киева, задержаны полицией в Одессе. Всего в группировке состояли 4 человека из трех стран.

Об этом в среду, 27 мая, информирует пресс-служба стражей порядка.

"Задержание четырех фигурантов произошло в Одессе: при этом они оказали сопротивление и пытались скрыться. Полицейские проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Как утверждают правоохранители, после установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Так, пострадавшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организаторов наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.



В Департаменте стратегических расследований установили, кто стоит за покушением. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

По словам Клименко, в начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и его семьей.

Определившись с датой убийства, злоумышленники ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они покинули и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что "стрелков" ждали их сообщники.