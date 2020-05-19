Адвокаты обжалуют в суде "посмертное" подозрение Ивану Кузнецову, который погиб в Одессе 24 мая 2018 года от рук радикала Сергея Стерненко

"Информирую, что сегодня наши адвокаты обратились в суд с обжалованием подозрения Ивану Кузнецову, умышленное убийство которого совершил уроженец Одесской области, обвиняемый и подсудимый в уголовных производствах о вымогательстве, разбое, обороте наркотиков, пытках и похищении человека, гр. Стерненко, 1995 г.р." - пишет юрист.

Также он делает акцент на основных тезисах "посмертного" подозрения погибшему Кузнецову.

"Ключевые тезисы подозрения - по заказу неустановленных лиц, неустановленным предметом на неустановленном автомобиле, с неустановленной целью совершили нарушение общественного порядка в отношении общественного деятеля и активного участника революции. Планируем провести одновременно и публичные, и юридические и учебно-воспитательные мероприятия. Убийца должен сидеть в тюрьме, даже если его защищает власть. Будем информировать о ходе судебного процесса", - добавил Портнов.