С 1 июня в Украине должен вступить в силу третий этап выхода из карантина, в тех областях, которые попадают под критерии Минздрава. Обещают открыть спортзалы, пустить первые пассажирские поезда и электрички, межобластные автобусы.
Собрали информацию, что изменится по карантину с 1 июня.
Поезда и другой транспорт
С 1 июня планируют запустить первые 14 поездов:
№721/722 Киев-Харьков
№726/725 Киев-Харьков
№763/764 Киев-Одесса
№105/106 Киев-Одесса
№711/712 Киев-Константиновка
№125/126 Киев-Константиновка
№740/739 Киев-Кривой Рог
№8/7 Одесса-Харьков
№20/19 Лисичанск-Киев
№53 /54 Днепр-Одесса
№63/64 Харьков-Киев
№791/792 Киев -Кременчуг
№81/82 Харьков-Новоалексеевка
№10/9 Киев-Мариуполь.
Согласно постановлению Кабмина продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.
Железнодорожные кассы заработали с 27 мая. Также купить билеты можно онлайн. через сайт "Укрзализницы". А вот мобильное приложение пока не будет работать.
Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках, а при проверке билетов им будут измерять температуру тела.
С 1 июня должны пустить пригородные электрички. А в Киеве обещают возобновить работу городской электрички.
Также возобновят работу межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом с условием 50% свободных мест, если перевозки будут в регион, где нет ослабления противоэпидемических мероприятий.
Сессия в вузах
С 1 июня в высших учебных учреждениях Украины могут разрешить проводить экзаменационные сессии в группах не более 10 человек. Но все будет зависеть от каждой отдельного региона, поскольку прежде решение об очередном этапе выхода из карантина должно быть принято областной комиссией ТЭБ и ЧС.
В остальных учреждениях высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно.
Спортзалы, бассейны и пляжи
Новый этап ослабления карантина предполагает, что с 1 июня заработают спортзалы и бассейны. В ближайшее время на сайте министерства здравоохранения будут размещены рекомендации относительно противоэпидемических норм. Они должны будут соблюдаться в случае, если владелец решит открыться.
При этом в Киеве власти сообщали. что, если спортивные комплексы, залы и фитнес-центры и откроются, то без бассейнов. Также откроют пляжи и зоны отдыха у водоемов.
Детские сады
Несмотря на то, что детсады разрешили открыть с 25 мая, в тех регионах, где сняли второй этап карантина, на деле в большинстве областей завили об их открытии с 1 июня. С 25 мая дошкольные учреждения открыли для сотрудников и готовили к приему детей в соответствии с правилами Минздрава.
Детям на входе будут мерить измерять температуру, если она выше 37,2, то в садик не допустят. Запрещено использовать мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом. Твердое мыло должны заменить на жидкое. Вместо многоразовых полотенец предписали использовать одноразовые бумажные. Мероприятия проводить без зрителей и не больше одной группы. При этом дети будут находиться в помещении без масок.