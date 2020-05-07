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События Сегодня, 13:5242
Военные за сутки навели понтонную переправу возле рухнувшего моста под Никополем

Понтонеры командования Сил поддержки ВСУ навели переправу, которая временно заменит разрушенный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища возле Никополя Днепропетровской области.

 

Возведением переправы занимались военнослужащие 808-го понтонно-мостового полка, прибывшие 25 мая из Белгород-Днестровского Одесской области, сообщается на сайте Минобороны. Было задействовано 40 единиц военной техники и 50 человек личного состава.

Монтаж переправы начался утром в 10:00. Но уже в 20:00 по ней проехала колона военной техники — несколько грузовиков. Таким образом сооружение проверили на прочность. Строительство прошло без ЧП. Протяженность понтонно-мостовой переправы 165 метров. Ширина проезжей части — 6,5 метров. Мост способен выдержать груз до 20 тонн груза и состоит из 20 звеньев. Дорожная служба планирует установить вдоль моста ограждение и обустроить освещение. Переправа предназначена не только для автомобилей, но и для пешеходов, сообщает местное издание "Информатор".

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