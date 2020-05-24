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События Сегодня, 16:2646
Корабль с астронавтами на борту к МКС сегодня впервые отправит Илон Маск

Об этом сообщает издание "N+1".

 

Пуск корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту состоится в 23:33 по киевскому времени. Уже завтра в 18:29 он состыкуется с Международной космической станцией. Увидеть пуск можно будет онлайн.

И корабль и первая ступень новые, в космос никогда не летали. Первая ступень после отделения должна будет совершить посадку на баржу Of Course I Still Love You. Стыковка корабля с МКС запланирована на 28 мая, в 18:29 по Киеву. Длительность всей миссии пока не объявлена, она может продлиться от 30 до 119 суток. Посадка корабля ожидается в Атлантическом океане, в поисково-спасательных операциях планируется задействовать корабль Go Navigator.

Напомним, в 2011 году, когда эпоха шаттлов закончилась, NASA решила переложить задачу доставки грузов и астронавтов на МКС на плечи частных компаний, чтобы освободить руки для более амбициозных задач — для исследования дальнего космоса и подготовки к будущим полетам к Луне и Марсу. Грузовые "частники" летают к станции уже давно, но только теперь, девять лет спустя, на орбиту отправится первый пилотируемый корабль, созданный в рамках этой программы.

В гонке участвовали два корабля - созданный Boeing аппарат Starliner и корабль SpaceX Crew Dragon. Crew Dragon оказался лидером в неформальной гонке двух частников: SpaceX сумела первой выполнить испытательную беспилотную миссию, а корабль Boeing столкнулся с проблемами во время первого полета и стартует вновь только осенью этого года. Миссия DM-2 должна стать первым со времен шаттлов стартом американского пилотируемого корабля к МКС.

Экипаж корабля состоит из двух человек. Командир, Даглас Херли, летал в космос в миссии STS-127 и пилотировал шаттл в его последнем полете, STS-135. Специалист по совместным операциям с МКС Боб Бенкен совершил два полета в космос на шаттлах, это были миссии STS-123 и STS-130.

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Теги: news, новости, Украина, Crew_dragon, spacex, Илон_Маск, 7dniv, 7dnivinfo  
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