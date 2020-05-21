Продажу билетов за 90 дней до даты отправления запускает "Укрзализныця"

С 1 июня 2020 года "Укрзализныця" начнет продавать билеты за 90 дней до даты отправления. До этого предварительно билеты можно было приобрести за 45-60 дней до поездки.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, с 1 июня можно приобрести билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

"Так "Укрзализныця" сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки", - отметил министр.

Примечательно, что продажа билетов на поезда возобновилась еще вчера, 26 мая, однако сервис сразу столкнулся с проблемами. Компания объяснила сбой изменением программного обеспечения сайта.

Пассажирские перевозки по железной дороге были приостановлены 18 марта в связи с карантином в Украине.