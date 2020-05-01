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События Сегодня, 18:1441
За каждый день пребывания в стране Япония будет выплачивать туристам до $185

Об этом сообщает агентство Kyodo News.

"Правительство Японии надеется возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для экономики. В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, отправляющимся в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день", - говорится в сообщении.

На инициативу было выделено 1,35 трлн иен ($12,5 млрд).

По данным издания, субсидии будут покрывать до половины расходов туристов во время пребывания в Японии. Они будут представлять собой ваучеры для использования в ближайших магазинах и ресторанах. Траты на саму поездку в Японию покрываться не будут.

"Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств", - сообщает Kyodo News.

Пандемия коронавируса сильно ударила под туристической индустрии страны. Из-за инфекции был введет запрет на въезд граждан более чем из 100 стран и регионов. При этом надежды на скачок турпотока в 2020 году не оправдались, поскольку Олимпиада в Токио была отложена. В апреле 31 японская компания, связанная с гостиничным бизнесом, либо объявила о своем банкротстве, либо готовилась подать соответствующее заявление.

"В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение в Токио и его окрестностях, а также на острове Хоккайдо. Для остальной части страны это было сделано еще в начале месяца. Япония начала возвращаться к нормальной жизни", - отмечает агентство.

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Теги: news, новости, Украина, Япония, 7dniv, 7dnivinfo, Коронавирус  
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