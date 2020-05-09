Вятрович проиграл суд по делу о символике СС «Галичина»

Народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале сообщил, что Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Украинского института нацпамяти и его бывшего главы Владимира Вятровича по их выводу о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской, передает Вести.

"Друзья, Победа! Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона. Только что суд вынес решение по делу о признании символики эсэсовской дивизии Галичина - нацистской!", - написал нардеп.

Он отметил, что действия Института нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен-СС Галичина.

"Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения!", - добавил Бужанский.

Позиция Вятровича

Экс-глава института считает, что решение суда не определяет, является ли символика дивизии нацистской.

"В обнародованном решении суда ни слова о том, является ли символика дивизии "Галичина" символикой национал-социалистического тоталитарного режима. Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответы гражданину, для меня остается загадкой", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне бывшего главу Украинского института национальной памяти, нардепа партии "Европейская солидарность" Владимира Вятровича вызвали в суд из-за его заявления о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской.

Как известно, Окружной административный суд Киева рассматривает иск, поданный в 2017 году (дело №826 / 11325/17) к Вятровичу, который в мае 2017 года заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) в Украине и запрете их символики