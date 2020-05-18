В законности уголовного преследования Онищенко усомнился суд в Германии

Бывший народный депутат Александр Онищенко, задержанный в 2019 году в Германии по запросу Украины, не будет экстрадирован на родину.

Об этом сообщает в среду, 27 мая, ТАСС со ссылкой на заявление германской адвокатской конторы, которая представляла его интересы.

"Суд города Ольденбург сегодняшним решением счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции Александра Онищенко и постановил его немедленно освободить", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичная информация опубликована в самом суде Ольденбурга, но там не называется имя фигуранта.

"В настоящее время не установлено, что преследование в Украине может иметь политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права", – говорится в сообщении.

В суде добавили, что обращались к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта в заключении в Киеве, но получили лишь "слишком общую информацию".

Как известно, Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

В ноябре 2019 года в НАБУ заявили, что Онищенко проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован.

Ранее в мае Онищенко заочно объявили обвинительный акт во время заседания Высшего антикоррупционного суда.