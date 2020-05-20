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События Сегодня, 21:2839
Подозреваемого в поджоге прокуратуры Каховки задержали

Правоохранители задержали возможного виновного в поджоге отделения прокуратуры в Каховке (Херсонская область). В умышленном поджоге прокуратуры подозревают жителя Каховского района.

 

Об этом сообщает Национальная полиция Украины

Отмечается, что подозреваемый был установлен уже через несколько часов после поджога, к его поискам привлекли кинолога со служебной собакой. Мужчину задержали возле ломбарда.

По данным полиции, задержанный - 27-летний житель одного из сел Каховского района, уже неоднократно судим за другие преступления. Подозреваемого недавно освободили из-под стражи, поэтому он хотел отомстить прокурорам.

"На месте преступления мужчина пытался просверлить отверстие в стекле шуруповертом и залить зажигательную смесь в помещение. После неудачных попыток мужчина залил зажигательную смесь в две стеклянные бутылки, бросил в проем окна, в результате чего и произошел пожар", - рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному мужчине.

Подозреваемого в поджоге прокуратуры Каховки задержали
Подозреваемого в поджоге прокуратуры Каховки задержали
Подозреваемого в поджоге прокуратуры Каховки задержали

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Теги: news, новости, Украина, Каховка, Задержание, 7dniv, 7dnivinfo  
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