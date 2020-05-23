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События Сегодня, 05:0036
Проект по сокращению тюрем запускает Минюст

Министерство юстиции Украины на этой неделе запускает проект по сокращению тюрем. В ближайшее время будет объявлен перечень из девяти тюрем, где начнется процесс замораживания.

 

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию Mind

По его словам, в Украине ни одна тюрьма не заполнена на 100% в отличие от следственных изоляторов.

"Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)", - сообщил Малюська.

Он добавил, что министерство не может себе позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30-40%.

"Это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может они не наполнялись искусственно - через определенные лоби туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия", - отметил министр.

Он также сообщил, что в течение года ожидаются изменения в законодательство, которое позволит ведомству переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности.

"Это нужно для экономии средств. В системе крайне низкая зарплата у работников (8000 грн / мес.) И сверхвысокие расходы на содержание учреждений. Так мы уменьшим расходы, а за счет увольнений поднимем оплату другим работникам", - отметил министр.

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Теги: news, новости, Украина, Минюст, тюрьмы, 7dniv, 7dnivinfo  
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