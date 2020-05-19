Голливудский актер актер украинского происхождения снявшийся в "Индиане Джонсе" умер от передозировки наркотиками

По данным Управления судебно-медицинской экспертизы в Дейтона-Бич, официальная причина смерти 52-летнего голливудского актера указана как сочетание токсичности фентанила и диазепама.

В отчете также говорится, что актер "получил травму от удара током на работе за несколько дней до того, как его нашли мертвым в своем доме", но медэксперт в конечном итоге исключил отсроченную аритмию в качестве причины смерти.

Дмитрий Дьяченко родился 11 апреля 1968 года в Калифорнии в семье украинского эмигранта.

Сниматься начал в девяностых - "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Сыны анархии", S.C.I., "Крутой Уокер", озвучка мультфильмов и видеоигр, в том числе "Гриффинов" и Quake 4. Записал несколько музыкальных альбомов.

Известен ролью Юрия в фильме ужасов "Запретная зона" (Chernobyl Diaries, 2012), действие которого разворачивается в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС.