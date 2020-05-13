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События Сегодня, 13:3427
Минздрав решили не восстанавливать санэпидемслужбу

Минздрав Украины рассматривает создание противоэпидемиологической службы в составе ведомства, которая выполняла бы ряд определенных важных функций. Как отдельный орган его восстанавливать не будут.

 

Об этом сообщил во время ежедневного брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, в начале эпидемии в Украине была большая проблема с эпидемиологической службой, которая была ликвидирована.

"Относительно выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти – такой вопрос пока не рассматривается. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая выполняла бы очень четкий функционал – проведение всех мероприятий, установление инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации",- сказал он.

Напомним, что СЭС как отдельный орган в Украине ликвидировали еще в 2017 году во времена работы и.о. главы Минздрава Уляны Супрун. Она обвиняла ведомство в коррупции.

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Теги: news, новости, Украина, Санэпидемслужбу, Минздрав, 7dniv, 7dnivinfo  
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