Компания Boeing возобновляет производство моделей 737 Max

Компания Boeing возобновляет производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Как сообщается, объемы производства пока будут небольшие, поскольку компания внедрила более десятка инициатив для поддержки безопасности на рабочих местах и сохранения качества продукции. Boeing обещает, что в этом году будет постепенно наращивать производство 737 MAX.

"Мы постоянно совершенствуем нашу производственную систему и делаем ее еще сильнее. Эти инициативы являются следующим шагом, чтобы создать оптимальные условия для производства 737 MAX", – сказал вице-президент компании Уолт Одишо.

Компания Boeing прекратила производство 737 MАХ в январе нынешнего года. Полеты лайнеров этой модели были запрещены авиационными регуляторами в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии, унесших жизни 346 человек.

Во время временной приостановки производства механики и инженеры все время работали над усовершенствованием и стандартизацией рабочих пакетов на каждой позиции завода. В компании уверенны, что новая комплектация обеспечит сотрудникам все необходимое для постройки самолетов.

"Шаги, которые мы предприняли на заводе, помогут достичь цели 100% качества для наших клиентов, одновременно поддерживая нашу постоянную приверженность безопасности на рабочих местах", – сказал вице-президент по производству Скотт Стокер.