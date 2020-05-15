Два военных катера с 30-миллиметровыми пушками - Пентагон передаст Украине

Пентагон уведомил Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах, тем самым оправдав дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена.

125 млн являются второй половиной 250 млн долларов помощи Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом на 2020 год.

Новый пакет помощи включает мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания поступающего артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи, в том числе 100 "тактических планшетов" и два патрульных катера Mk IV.

"Это свидетельство, что Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, что было необходимо по закону (США), чтобы дать добро на пакет помощи", – сообщает источник.