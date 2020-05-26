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События Сегодня, 14:1352
Cтали известны подробности о жертве полицейских - изнасилование в полицейском участке

Изнасилование в Кагарлыке 26-летней девушки полицейскими наделало много шума в сети и сейчас стражи правопорядка находятся в СИЗО, пишет РБК-Украина. 

 

Сейчас стало известно, что жертву "копов" зовут Неля Вербицкая, она живет с маленькой дочкой в селе Ставы. У ребенка ДЦП и мать ухаживает за ней дома. Ранее девушка работала в местном ресторане.

Односельчане называют ее добрым и воспитанным человеком.

"Не агрессивная, спокойная и добродушная девушка. Она стеснительный и правильно воспитанный человек. Не так давно около года проработала в ресторане. Сейчас у ее дочери проблемы с ножками, поэтому Неля все время сидела с ней дома, ухаживала за ребенком", – рассказал ее двоюродный брат Николай "КП в Украине".

Соседи не совсем охотно отзываются о Неле, но говорят, что у нее были проблемы с бывшим мужем. Но чтобы не случилось, то, что с ней сделали полицейские - недопустимы.

"В школьные годы она была обычным ребенком, не проблемным, наоборот, очень серьезной и ответственной. Занималась спортом. Нельзя сказать, что у них неблагополучная семья, это не так. Просто очень скромно жили. Пьяными их никто никогда не видел. Нелина дочь тоже всегда аккуратно одета, чистая, ухоженная, так же, как и сама Неля", - рассказала соседка пострадавшей девушки.

Сейчас Неля находится в больнице Киева на лечении. Об этом рассказал ее адвокат Евгений Мельниченко. Неравнодушные люди организовали потерпевшей лечение. Он надеется, что ее душевное и физическое состояние скоро улучшится.

Как ранее рассказал адвокат потерпевшей, полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима пытали девушку и насиловали с 7 вечера до 4 утра. Все дело в том, что "коп" Николай Кузив ранее хотел принудить Нелю к сексуальным отношениям, но она ему отказала. Таким способом он захотел отомстить ей за отказ.

По словам адвоката, Николай Кузив только избивал девушку, насиловал же ее Сергей Сулима.

 

 

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Теги: news, новости, Украина, Изнасилование, 7dniv, 7dnivinfo, Полиция  
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