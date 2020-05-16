Пик коронавируса прошла Украина

Глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко заявил, что наше государство прошло пик коронавируса.

Он отметил, что под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать.

Об этом Бровченко сказал в ходе пресс-конференции.

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато", - подчеркнул он.

Вместе с тем ранее Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. В ВОЗ подчеркивали, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.