 

Нестор Шуфрич передал в больницы Ужгорода уникальный прибор для выявления COVID-19 и гуманитарную помощь медикам

События Сегодня, 14:4454
Нестор Шуфрич передал в больницы Ужгорода уникальный прибор для выявления COVID-19 и гуманитарную помощь медикам

Издание 7dniv.info ранее сообщало о том, что медики Ужгорода получили очередную партию помощи от представителей партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь». 

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич передал дорогостоящую помощь для ужгородских медиков. ССЫЛКА

Сегодня же, на своей странице в социальной сети Фейсбук, руководитель ужгородской организации политической партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Андрей Погорелов сообщил о передаче инфекционной больнице уникального южнокорейского прибора. С его помощью можно быстро и эффективно выявить COVID-19. “2 недели назад мы передали очередную гуманитарную помощь для медиков в ужгородские больницы. Тогда врачами была озвучена потребность в дорогостоящем оборудовании для быстрой и точной диагностики COVID-19. На просьбу врачей незамедлительно отреагировал народный депутат Украины от нашей партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Нестор Шуфрич.

Он профинансировал покупку портативного анализатора производства Южной Кореи. Уникальный прибор за 15 минут, почти с лабораторной точностью, позволит выявить вирус. Это устройство может быть использовано и для диагностирования в области кардиологии, онкологии, эндокринологии, диабета, инфекционных болезней и т.д. Уже сегодня передали прибор в инфекционную больницу.” - пишет Андрей Погорелов. ССЫЛКА

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Теги: news, новости, Украина, Шуфрич, ОПЗЖ, Помощь, 7dniv, 7dnivinfo  
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