Обыск проходит в центре Довженко

В Киеве в Национальном центре Александра Довженко проходят обыски. Правоохранители расследуют дело по Акту ревизии Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ).

Об этом сообщил на своей странице в Facebооk генеральный директор центра Иван Козленко.

Козленко отметил, что это не связано с сегодняшним заявлением центра о неплатежеспособности.

"С сегодняшним нашим заявлением это не связано. Расследуют уголовное дело по Акту ревизии ГАСУ", - написал Козленко.

Корреспондент РБК-Украина пытался связаться с пресс-службой Службы безопасности Украины (СБУ), но ему сказали обратиться в Нацполицию. В пресс-службе Нацполиции ответили, что не обладают пока никакой информацией относительно обысков в центре Довженко. Они ни опровергли, ни подтвердили информацию.

Напомним, сегодня в центре заявили о невозможности осуществлять обязательные платежи и неспособности обеспечивать целостность фильмофонда. До этого все налоги и коммунальные услуги они оплачивали сами. Однако, в связи с введением карантина доход центра резко упал.

Как сообщалось, в мае 2020 года Госкино существенно урезало финансирование центра Довженко - с 8,6 млн гривен до 3,4 млн гривен. Более того, этот вопрос не выносили на заседание Совета по поддержке кинематографии и решение приняли без согласования с Министерством культуры и информационной политики и с самим центром.