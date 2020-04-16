 

Украинские геи проведут онлайн-парад из-за коронавируса

События Сегодня, 21:5838
Украинские геи проведут онлайн-парад из-за коронавируса

Украинское ЛГБТ-сообщество проведет традиционный Марш равенства в онлайн-формате из-за рисков распространения коронавируса.

 

Об этом сообщает «Страна.ua».

Организаторы рассказали, что готовят мероприятия, посвященные теме ЛГБТ, в числе которых: панельные дискуссии, флешмобы, розыгрыши, марафоны, лекции, трансляции и вечеринки. Они пройдут в соцсетях и на других цифровых платформах.

В традиционном формате шествие планируют провести осенью.

Ранее, в апреле, в связи с пандемией коронавируса и объявленным чрезвычайным положением в Молдавии отменили запланированный на июнь гей-парад. Уточняется, что с подобной инициативой выступили сами организаторы мероприятия, а не власти. Они призвали всех сторонников проявить «солидарность в эти трудные времена».

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Теги: news, новости, Украина, ЛГБТ, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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