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ФБР начало "серьезное расследование" по делу убийства в Миннесоте

Федеральное бюро расследований и Офис прокурора США заявили о начале следствия из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В бюро заявили, что проводят "серьезное расследование".

 

Об этом сообщает американский телеканал CNN

Отмечается, что Министерство юстиции США сделало расследование обстоятельств смерти Флойда одним из главных приоритетов и поручило ведение этого дела опытным прокурорам и следователям ФБР.

В ходе расследования установят, нарушили ли полицейские федеральный закон во время задержания Флойда. Если ФБР и прокуроры докажут, что полицейские действовали противозаконно - откроют уголовное дело.

Отметим, Джордж Флойд умер во время жесткого задержания полицейскими в ночь на 28 мая. Во время задержания один из правоохранителей применил к Флойду удушающий прием, став ему коленом на шею, и не реагировал на просьбы задержанного прекратить.

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Теги: news, новости, Украина, Убийство, Миннесота, 7dniv, 7dnivinfo  
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