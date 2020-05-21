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Работу бассейнов разрешил Минздрав, но с ограничениями

Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации касательно работы бассейнов во время карантина. Функционирование бассейнов разрешается при нескольких условиях.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Минздрава

Согласно документу, работа бассейнов разрешается:

  • для индивидуального посещения;
  • для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
  • в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;
  • в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.

Также Минздрав рекомендует наполовину ограничить использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин).

В то же время еще запрещается:

  • функционирование спа-зон и услуги массажа, фитнес-баров, и кулеров с водой, детских комнат;
  • одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
  • проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;
  • проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет
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Теги: news, новости, Украина, Бассейны, Минздрав, 7dniv, 7dnivinfo  
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