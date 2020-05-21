Работу бассейнов разрешил Минздрав, но с ограничениями

Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации касательно работы бассейнов во время карантина. Функционирование бассейнов разрешается при нескольких условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Минздрава.
Согласно документу, работа бассейнов разрешается:
- для индивидуального посещения;
- для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
- в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;
- в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.
Также Минздрав рекомендует наполовину ограничить использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин).
В то же время еще запрещается:
- функционирование спа-зон и услуги массажа, фитнес-баров, и кулеров с водой, детских комнат;
- одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
- проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;
- проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет