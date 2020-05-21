Работу бассейнов разрешил Минздрав, но с ограничениями

Авторские букеты – композиции, составленные по индивидуальной схеме. Как правило, флористом с именем и персональным брендом. Авторские букеты можно назвать продуманными до мелочей – в них нет изъянов. Ведь обратить внимание на нетривиальную эстетику и роскошь дизайна можно только в том

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