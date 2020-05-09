Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 22 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 957 случаев;
Волынская область - 863 случая;
Днепропетровская область - 930 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 694 случая;
Закарпатская область - 1147 случаев;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
Кировоградская область - 503 случая;
Киев - 2849 случаев;
Киевская область - 1535 случаев;
Львовская область - 1563 случая;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 284 случая;
Одесская область - 878 случаев;
Полтавская область - 268 случаев;
Ровенская область - 1628 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 1145 случаев;
Харьковская область - 1011 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 407 случаев;
Черновицкая область - 3259 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 150 случаев.