В Броварах провели массовые задержания

В Броварах сегодня утром устроили стрельбу и столкновения. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Об этом сообщил в Twitter директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко.

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что по данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ (Хулиганство, - ред.).

Правоохранители предварительно установили, что конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. На месте стрельбы задержали 10 человек, у которых было оружие.

Задержанные прибыли из других регионов Украины. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.







