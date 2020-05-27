Как будет проходить тестирование ВНО-2020

В 2020 году для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска. В ходе тестирования абитуриенты будут в масках, но их можно снять и заменить.

Обо этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире "Сніданку з 1+1".

По ее словам, ранее у абитуриентов было примерно 30-35 минут для того, чтобы пройти все процедуры на пункте пропуска, а теперь час.

Также введено новшество - каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время, рассказала Татьяна Вакуленко.

Когда будет проходить тестирование, то абитуенты должны быть в масках, которые также можно снять и заменить. Также во время прохождения тестирования можно пить воду. В УЦОКО советуют также иметь при себе индивидуальные санитайзери, а также сухие салфетки.

Максимальная допустимая температура тела, с которой пускать на тестирование, - это 37,2 градуса.

Добавим, ВНО-2020 в Украине будет проходить с 25 июня по 17 июля. До 4 июня 2020 года на информационных страницах будут размещены приглашения-пропуска для учеников. Пробное ВНО планируют провести 15-17 июня.