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События Сегодня, 10:1636
Как будет проходить тестирование ВНО-2020

В 2020 году для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска. В ходе тестирования абитуриенты будут в масках, но их можно снять и заменить.

 

Обо этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире "Сніданку з 1+1"

По ее словам, ранее у абитуриентов было примерно 30-35 минут для того, чтобы пройти все процедуры на пункте пропуска, а теперь час.

Также введено новшество - каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время, рассказала Татьяна Вакуленко.

Когда будет проходить тестирование, то абитуенты должны быть в масках, которые также можно снять и заменить. Также во время прохождения тестирования можно пить воду. В УЦОКО советуют также иметь при себе индивидуальные санитайзери, а также сухие салфетки.

Максимальная допустимая температура тела, с которой пускать на тестирование, - это 37,2 градуса.

Добавим, ВНО-2020 в Украине будет проходить с 25 июня по 17 июля. До 4 июня 2020 года на информационных страницах будут размещены приглашения-пропуска для учеников. Пробное ВНО планируют провести 15-17 июня.

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Теги: news, новости, Украина, ВНО_2020, 7dniv, 7dnivinfo  
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