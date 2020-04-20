Нацгвардию вывели на улицы в Миннесоте

За общественным порядком в штате Миннесота будет следить Национальная гвардия США. В регионе начались массовые протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Соответствующий указ опубликован на сайте губернатора штата Тима Уолза.

В документе отмечается, что власти штата приняли решение задействовать Национальную гвардию из-за столкновений протестующих с полицией и случаев вандализма.

"Я отвечаю на просьбу наших местных лидеров о помощи Национальной гвардии Миннесоты для защиты мирных демонстрантов, соседей и малого бизнеса", - написал Уолз в Twitter.

Губернатор Миннесоты также отметил, что смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не к новым смертям и разрушениям.

"Пришло время перестраиваться. Восстановить город, восстановить нашу систему правосудия и восстановить отношения между правоохранительными органами и теми, кого они обязаны защищать", - добавил Уолз.

Отметим, Джордж Флойд умер во время жесткого задержания полицейскими в ночь на 28 мая. Во время задержания один из правоохранителей применил к Флойду удушающий прием, став ему коленом на шею, и не реагировал на просьбы задержанного прекратить.