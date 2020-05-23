Карантин и уменьшение судейских зарплат обжаловали в КСУ

Конституционный суд просят признать неконституционными карантинные ограничения и уменьшение до 47 тыс. гривен зарплаты судей. Такое решение приняли на пленуме Верховного суда в пятницу.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За решение проголосовали 156 судей, а против выступил один. ВС просит КСУ рассмотреть конституционность карантинных ограничений, введенных Кабмином, в частности, о запрете пересечения госграницы.

Глава Верховного суда заявила, что ограничение зарплат является посягательством на гарантии судейской независимости, а карантинные ограничения - посягательством на права и свободы граждан.

По ее словам, неизвестно, сколько будет длиться карантин и, соответственно, неизвестно, сколько времени судьи будут получать уменьшенную зарплату, а права граждан - ограничены.

Также пленум Верховного суда призывает власти обратить внимание на критическую ситуацию с финансированием судебной системы.

Так, в ряде судов первой и апелляционной инстанции заканчиваются средства на отправку почтовой корреспонденции, зарплаты присяжным и аппарату.